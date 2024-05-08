В США прокомментировали сообщения о покушении на Зеленского

Администрация США обеспокоена утверждениями Киева о том, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что Вашингтон рад тому, что потенциальная попытка убийства была сорвана.

«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — сообщила Жан-Пьер.

Представитель американского лидера добавила в ходе брифинга, что за подробностями следует обращаться к украинском правительству. По ее словам, ситуация вызывает озабоченность.

Стали известны подробности о готовивших покушение на Зеленского офицерах

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что совместно с контрразведкой задержала двух участников заговора. Ими оказались два полковника управления госохраны страны. Данная структура занимается охраной высших должностных лиц и госорганов. По утверждениям СБУ, они работали на ФСБ России.

Украинское издание «Страна» выяснило подробности. По данным журналистов, речь идет о полковнике Андрее Гуке и полковнике Деркаче (имя не названо). Гука задержали в районе Киева Конча-Заспа, где у него собственный дом. Второго полковника задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху.