Организацию бойскаутов США переименовали из-за девочек

В США решили переименовать организацию бойскаутов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте движения.

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С 8 февраля 2025 года «Бойскауты Америки» превратятся в «Скаутов Америки». Причиной этого стало то, что в ряды скаутов давно принимают и девочек.

Президент и главный исполнительный директор движения Роджер Кроун отметил, что это изменение «должно позволить каждому почувствовать себя желанным гостем в скаутинге».

В 2021 году сообщалось, что «Бойскауты Америки» согласилась выплатить крупнейшую в истории США компенсацию за изнасилования — 850 миллионов долларов. Иски подали около 90 тысяч людей, которые вступили в ряды бойскаутов и стали жертвами сексуального насилия в детстве. В основном обвиняемые являются полицейскими, военными, врачами или учителями, которые вызывались работать в лагерях для бойскаутов.