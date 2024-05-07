Си Цзиньпин прибыл в Сербию с первым за последние восемь лет визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл во вторник в Сербию с визитом, который стал первым в эту балканскую страну за последние восемь лет. Об этом сообщило агентство Xinhua.

В Сербии лидер Китая 7-8 мая будет находиться с государственным визитом, который, как указали ранее в МИД КНР, станет "важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений". Ожидается, что Си Цзиньпин и президент Сербии Александар Вучич обсудят международную и региональную обстановку, повышение уровня китайско-сербских отношений, а также наметят курс развития двусторонних связей. Правительство Сербии в ходе состоявшегося 7 мая заседания в преддверии визита председателя КНР приняло ряд документов о сотрудничестве с Китаем в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, ИТ и туризма.

Си Цзиньпин начал свой визит в день годовщины бомбардировки китайского посольства в Белграде авиацией НАТО. В его преддверии глава КНР указал в статье для издания Politika, что Китай будет помнить про атаку ВВС НАТО на дипмиссию в 1999 году, в результате которой погибли 3 китайских журналиста. В Белград лидер Китая прибыл из города Тарб на юго-западе Франции, которую он до Сербии посетил с трехдневным государственным визитом.

Ранее сербские СМИ сообщали, что для обеспечения безопасности Си Цзиньпина выделено порядка 3,4 тыс. сотрудников полиции. Отмечается, что китайская делегация будет насчитывать около 400 человек.