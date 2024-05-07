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Стало известно о возможном смещении Зеленского

Владимир Зеленский с очень высокой вероятностью может быть смещен. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона и отставной полковник Дуглас Макгрегор, передает «РИА Новости».

Стало известно о возможном смещении Зеленского
© globallookpress.com

По его словам, правительство Украины «неделями находится в состоянии медленного, но верного распада».

«Для Зеленского существует очень высокий риск того, что его сместят. Это, возможно, хорошая новость, его смещение может проложить путь к прекращению этой ужасной войны», — добавил Макгрегор.

Ранее о возможности свержения Зеленского заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он указывал, что в стране, начиная с конца весны, может произойти госпереворот со стороны силовиков, которых поддерживает Запад.

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