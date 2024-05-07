Трамп мешает попытке отстранения от должности спикера Палаты представителей

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп пытается воспрепятствовать попытке смещения с поста спикера Палаты представителей Конгресса США своего однопартийца Майка Джонсона (от штата Луизиана). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Трамп в минувшие выходные провел длительную беседу с законодателем Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия), которая ранее вместе с еще одним республиканцем в нижней палате Конгресса Томасом Мэсси (от штата Кентукки) запустила процедуру отстранения Джонсона от должности. По данным Politico, Трамп убеждает Тейлор-Грин отказаться от попыток смещения спикера.

"Он сказал ей не делать этого", - приводит газета слова одного из источников.

По словам другого источника газеты, Трамп дал Тейлор-Грин понять, что попытка смещения спикера нижней палаты Конгресса была бы для нее равносильна политическому самоубийству.

1 мая Тейлор-Грин и Мэсси заявили на пресс-конференции о запуске процедуры отстранения Джонсона от должности. Они пояснили, что действуют таким образом прежде всего в знак протеста против решений Джонсона, которые привели в последние недели к утверждению Конгрессом ряда новых крупных бюджетных ассигнований, в том числе на возобновление поставок оружия Украине, а также санкционированию продолжения программ электронной слежки американских спецслужб.

Между тем руководство фракции демократов в Палате представителей сообщило 30 апреля о том, что те не поддержат предложение Тейлор-Грин об отстранении Джонсона от должности. Демократы обладают в настоящее время в нижней палате Конгресса меньшинством, однако, по прогнозам американских аналитиков, их поддержки, по всей видимости, будет вполне достаточно, чтобы сорвать попытку отстранения Джонсона от должности.

Тейлор-Грин сделала первые шаги к запуску процедуры смещения Джонсона с поста спикера в конце марта. Тем не менее тогда же она предприняла действия, которые фактически позволяли блокировать ее инициативу. Законодатель подтверждала, что решила таким образом лишь подать предупредительный сигнал спикеру, будучи недовольной его решениями по вопросам бюджета и финансирования деятельности правительства.