Пентагон отреагировал на задержание в России американского военного

Следователи изучают обстоятельства поездки в РФ задержанного за кражу 34-летнего старшего сержанта Гордона Блэка, рассказала на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Накануне официальный представитель Армии США Синтия Смит сообщила, что 2 мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинению в нарушении закона.

Чиновница уточнила, что во Владивосток военный приехал через Китай из Южной Кореи, где проходил службу на военной базе «Кэмп Хамфрис»в составе американского контингента. Она добавила, что в ходе расследования будут определены последствия для Блэка.

Сингх заметила, что задержанный в РФ военный не получал разрешения на поездку. Вместе с тем, подчеркнула она, подобные визиты в Россию строго запрещены.

В УМВД России по Приморскому краю пояснили, в свою очередь, что арестованный во Владивостоке американец подозревается в краже 200 тыс. рублей у девушки, к которой он приехал из Южной Кореи после длительной переписки в соцсетях.

В МВД России раскрыли детали ареста американского военнослужащего

Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер напомнил, что рекомендация воздерживаться от поездок в Россию остается в силе для всех граждан США.