Кирби: США выступают за назначение Рютте новым генсеком НАТО

США не изменили своей позиции и продолжают выступать за назначение следующим генсеком НАТО исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

У него спросили, намерен ли президент США Джо Байден ставит на предстоящей встрече с главой Румынии Клаусом Йоханнисом вопрос о том, чтобы он отказался от попыток добиваться назначения генсеком НАТО.

«Ничего не изменилось в плане нашей поддержки того, чтобы господин Рютте стал следующим генеральным секретарем альянса», — ответил Кирби.

Напомним, что Вашингтон уже неоднократно публично заявлял о поддержке исполняющего обязанности премьера Нидерландов. В частности, в Соединенных Штатах заявляли о намерении добиваться, чтобы кандидатура нового генсека НАТО была определена не позднее июльского саммита альянса в США.

Напомним, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост 1 октября 2024 года. При этом сделать это он должен был еще в 2022 году, но из-за решения стран альянса в связи с событиями на Украине его мандат был продлен.