Гутерриш направит Путину письмо

Генсек ООН Антониу Гутерриш направит письмо президенту России Владимиру Путину в связи с прошедшей инаугурацией, как это принято делать. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», — сказал он.

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Напомним, что инаугурация Путина состоялась сегодня, 7 мая. Он вступил в должность президента РФ уже в пятый раз. Очередной шестилетний срок Путина завершится в 2030 году. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. На них Путин набрал 87,28% голосов.