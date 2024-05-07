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Гутерриш направит Путину письмо

Генсек ООН Антониу Гутерриш направит письмо президенту России Владимиру Путину в связи с прошедшей инаугурацией, как это принято делать. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Гутерриш направит Путину письмо
© globallookpress.com
«Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», — сказал он.

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Напомним, что инаугурация Путина состоялась сегодня, 7 мая. Он вступил в должность президента РФ уже в пятый раз. Очередной шестилетний срок Путина завершится в 2030 году. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. На них Путин набрал 87,28% голосов.

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