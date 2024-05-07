В МИД Австрии высказались о вхождении страны в НАТО

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что его страна не планирует становиться членом НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время выступления перед внешнеполитическим комитетом Национального совета. В ходе выступления Шалленберг прокомментировал информацию в СМИ о том, что Австрия намерена нарастить сотрудничество с альянсом.

«Мы не планируем туда вступать», — заявил он.

При этом Шалленберг добавил, что Австрия хочет, чтобы «о нейтральных странах не забывали», поэтому Вена планирует наладить диалог с Ирландией, Мальтой и Швейцарией.

Ранее Австрия и ряд других европейских стран отказались использовать прибыль от российских активов.