Гутерриш: необходимо срочно открыть КПП «Рафах» и «Керем-Шалом»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в срочном порядке возобновить деятельность КПП «Рафах» и «Керем-Шалом», чтобы нормализовать гуманитарную обстановку в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе общения с прессой. Российская газета

«Я обеспокоен и подавлен возобновлением военной активности Армии обороны Израиля в Рафахе. Закрытие КПП «Керем-Шалом» и «Рафах «особенно опасно для уже плачевной гуманитарной ситуации. Они должны быть немедленно открыты вновь», - сказал он, выступая перед журналистами, отметив, что Рафах «является эпицентром гуманитарных операций в Газе». ТАСС

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания согласился с условиями по достижению перемирия в анклаве. Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с катарским и египетским посредниками. По информации израильской армии (ЦАХАЛ), вооруженные силы страны начали контртеррористическую операцию в восточной части Рафаха в секторе Газа. Москва24