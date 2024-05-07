Лукашенко: Белоруссия не поведется на провокации и забалтывание военной угрозы

Белоруссия не поведется на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. RT на русском

Он подчеркнул, что не намерен «бросать людей в горнило войны». «Наша задача, если снова вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб», - сказал он

Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия. «Проверка носит исключительно оборонительный характер», — высказался белорусский лидер. Lenta.ru