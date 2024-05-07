США пообещали награду в $10 млн за сведения о хакере Хорошеве

Гражданин России Дмитрий Хорошев обвиняется властями США в разработке программы-вымогателя LockBit. За сведения о нем назначена награда в $10 млн, сообщает американское Министерство юстиции.

«Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину России за его предполагаемую роль создателя, разработчика и администратора группы программ-вымогателей LockBit с момента ее создания в сентябре 2019 года по настоящее время. Временами LockBit была самой плодовитой группой программ-вымогателей в мире», — отмечается в сообщении ведомства.

Минюст США отмечает, что большое жюри присяжных вынесло 31-летнему Дмитрию Хорошеву из Воронежа, также известному как как LockBitSupp и LockBit, обвинения по 26 пунктам.

7 мая Великобритания, США и Австралия ввели санкции в отношении россиянина Дмитрия Хорошева, которого считают одним из лидеров хакерской группировки LockBit. Генеральный директор британского Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар заявлял, что до того Хорошев сам предлагал $10 млн любому, кто сможет раскрыть его личность.

Для понимания масштабов действия группировки достаточно сказать, что ей приписывают атаку на крупнейший в мире банк ICBC в ноябре 2023 года. Это нарушило операции с гособлигациями США: хакеры зашифровали системы банка и потребовали выкуп за их разблокировку.