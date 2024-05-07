Появились подробности стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана

Киргизская погранслужба во вторник, 7 мая, привела подробности стрельбы на границе с Таджикистаном.

© Вечерняя Москва

По данным киргизской стороны, инцидент произошел в 09:20 по московскому времени около села Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области. Так, пограничники заметили на территории граждан Таджикистана — чабанов, пасших скот на киргизской территории.

Требования уйти с территории Киргизии были проигнорированы. Более того, пограничников начали закидывать камнями, также была открыта стрельба. Среди киргизских военных пострадавшие отсутствуют. Известно о ранении одного гражданина Таджикистана, передает РИА Новости.

13 февраля Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь на границе, среди армянских солдат есть пострадавшие. Согласно сообщению ведомства, с 6:30 по московскому времени подразделения азербайджанской армии начали стрельбу по армянским позициям в районе села Неркин Ханд.

В начале 2022 года в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявили, что Таджикистан применил силу против киргизских пограничников. Сотрудники погранвойск Таджикистана, по данным ведомства, перекрывали участок дороги Баткен — Исфана около Терт-Кече Баткенского района.