На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-центре киргизской погранслужбы.

© пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области

Инцидент произошел примерно в 12:20 по местному времени (9:20 по московскому времени) вблизи села Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области. На киргизской территории в 250-300 метрах от линии государственной границы пограничниками были замечены граждане Таджикистана, которые пасли скот. Их попросили перейти на свою сторону, но они проигнорировали это и начали закидывать камнями военнослужащих.

«Один из чабанов совершил два-три выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана», — рассказали в погранведомстве.

В связи с этим пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы не допустить эскалации обстановки. После этого пастухи вернулись на территорию Таджикистана. Никто из пограничников не пострадал.

При этом сообщается, что один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу.

«Однако при каких обстоятельствах, когда и где именно получено ранение, неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию», — указали в киргизской погранслужбе.

По факту инцидента в ближайшее время планируют провести встречу пограничных представителей сторон.