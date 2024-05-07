Премьер Испании назвал критической ситуацию на Украине

Председатель правительства Испании Педро Санчес обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским критическую ситуацию в этой стране.

"Я только что говорил с президентом Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Украины Испанией столько, сколько необходимо, - написал премьер в X. - Мы обсудили критическую ситуацию, которую переживает Украина, и продвижение соглашения о безопасности между нашими странами".

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Санчес также заявил о важности запланированной на июнь международной конференции в Швейцарии, которая должна быть посвящена урегулированию конфликта на Украине. Премьер Испании уточнил, что примет в ней участие.