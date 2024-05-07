ЕС предложил альтернативу для нежелающих вооружать Украину стран

Европейский союз (ЕС) предложил нейтральным странам, нежелающим вооружать украинскую армию, в качестве альтернативы оказывать Киеву гуманитарную помощь. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает журнал Politico. Lenta.ru

Предложение поступило в преддверии встречи посланников ЕС 8 мая, на которой председательствующая в Совете ЕС Бельгия рассчитывает заключить сделку по разблокированию финансирования для Украины. Российская газета

По данным Politico, это предложение стало последней попыткой переубедить Австрию, Мальту, Кипр и Ирландию, которые не хотят участвовать в совместной закупке боеприпасов Киеву. Однако, как заявил изданию неназванный европейский дипломат, Германия, Франция и Италия относятся к этому предложению без энтузиазма из-за юридических и финансовых рисков. ТАСС