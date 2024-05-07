В столице Литвы введут комендантский час

В рамках учений «Гром Перкунаса» в столице Литвы будет введен комендантский час. Об этом заявил представитель Генерального штаба страны майор Донатас Сухоцкас, пишет ТАСС.

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По его словам, комендантский час начнется сегодня в 22 часа и продлится до 5 утра. Однако такой режим будет действовать только в некоторых нецентральных районах Вильнюса и Каунаса. Дежурство совместно будут нести военные и полиция, они смогут останавливать транспортные средства и требовать у прохожих предъявить документы.

«Мероприятия, которые будут реализованы по сценарию введения комендантского часа, на привычной жизни не скажутся. Это внутренняя тренировка военных по отработке необходимых процедур», - пояснил представитель Генерального штаба.

При этом Сухоцкис уточнил, что комендантский час «объявляется для отработки борьбы с территориальными или гибридными угрозами — разведывательными, диверсионными или криминогенными», сообщает Sputnik Беларусь.

«Во время военных учений инсценируются протесты, столкновения и введение мобилизации в стране», - заявил он.

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что Литва и Польша готовят двусторонний план обороны Сувалкского коридора, протянувшегося почти на сто километров вдоль литовско-польской границы, между Белоруссией на востоке и Калининградом на западе. По словам Ландсбергиса, северную часть коридора, который он назвал «злополучным» из-за большой уязвимости, могла бы защищать Литва, а южную - Польша.