Полиция Берлина запретила российскую символику в День победы

Полиция Берлина запретила российскую символику на праздновании Дня Победы на трех крупных советских мемориалах в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правила, прописанные в официальном вестнике земельного административного ведомства Берлина.

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Запрет распространяется на военные марши и песни, «в особенности на все варианты «Священной войны», флаг России, флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, связанные с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, георгиевские ленты, символы «V», «Z», военную форму и иную символику. Также правоохранители запретили открытое одобрение спецоперации на Украине.

Ограничения не распространяются лишь на членов дипломатических делегаций и иных привилегированных лиц. Кроме того, ношение военной формы и ее элементов, а также георгиевская лента разрешены для ветеранов Второй мировой войны.

Правила будут действовать с утра 8 мая до вечера 9 мая на мемориале в Трептов-парке, а также в районах Тиргартен и Панков. На эти дни у памятных мест запланированы памятные мероприятия и демонстрации. Порядок будут обеспечивать свыше 1,5 тысяч полицейских.