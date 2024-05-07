Вице-спикер парламента Словакии поздравил Путина с инаугурацией

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России.

"Верю в добрые отношения с Россией и да, поздравляю Владимира Путина с инаугурацией", - написал Блаха в своем Telegram-канале.

Он также выразил мнение, что социалистическое общественно-политическое устройство имело много положительных черт.

"Верю, что и при социализме было много добрых вещей и не боюсь сказать об этом", - написал вице-спикер.

Блаха подчеркнул значение мира для людей и раскритиковал Запад.

"В первую очередь верю в мир [между народами] и указываю на лицемерие Запада", - отметил вице-спикер.

Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония, которой открылся его новый президентский срок, состоялась во вторник. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, действующий президент набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.