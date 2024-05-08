Мадуро поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России и пожелал российскому народу развития и благополучия.

"От имени народа Венесуэлы поздравляю Владимира Путина, который в пятый раз принес присягу как президент Российской Федерации", - написал Мадуро 7 мая в X (ранее Twitter). Он отметил, что "уважает и восхищается русским народом, который решительно идет вперед по пути единства и мира".

Мадуро пожелал россиянам "дальнейшего развития и благополучия" под лидерством Путина.

Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония, которой открылся его новый президентский срок, состоялась 7 мая. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, действующий президент набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.