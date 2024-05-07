В СБУ вновь заявили, что якобы предотвратили покушение на Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) вновь утверждает, что раскрыла «заговор иностранных спецслужб», которые якобы готовили покушение на Владимира Зеленского и некоторых руководителей силовых служб страны. ТАСС

Помимо покушения на Зеленского, задержанные якобы должны были организовать покушения на начальника СБУ Василия Малюка и главу Главного управления разведки Кирилла Буданова (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Lenta.ru

Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы. Деловая газета «Взгляд»