Белый дом обеспокоили сообщения о попытке покушения на Зеленского

Администрация США обеспокоена утверждениями Киева о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана", - сказала официальный представитель американского лидера. "Дополнительно мне сказать нечего. Я, безусловно, переадресовала бы вас к украинскому правительству. Но эта новость, конечно, вызывает озабоченность", - заявила Жан-Пьер.

Как утверждала ранее Служба безопасности Украины (СБУ), она раскрыла "заговор иностранных спецслужб", которые якобы готовили покушение на Зеленского и некоторых руководителей силовых структур страны. По версии СБУ, российские спецслужбы планировали ликвидацию Зеленского, а также главы спецслужбы Василия Малюка, руководителя военной разведки (ГУР Минобороны) Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других чиновников. В СБУ добавили, что в связи с этим делом арестованы два полковника управления госохраны Украины, якобы передавшие секретную информацию, которая была необходима для осуществления покушения. У них проведены обыски. Обоим предъявлены обвинения по статьям о госизмене и подготовке теракта.

СБУ задержала двух полковников Госохраны за подготовку покушения на Зеленского

Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники сообщило, что СБУ задержала начальника одного из департаментов управления госохраны, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковника Андрея Гука по подозрению в госизмене.

В Киеве не в первый раз заявляют о предотвращении "покушений" на Зеленского или других представителей военно-политического руководства страны, утверждая, что за этим якобы стоят российские спецслужбы. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что это популистские голословные утверждения. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не планирует устранение Зеленского.