Стало известно, вернется ли отозванный из Москвы посол ФРГ в Россию

Отозванный из Москвы для консультаций посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф прибыл в Берлин, где пробудет неделю. Об этом сообщает газета Bild.

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Накануне об отзыве посла для консультаций сообщила представитель МИД Германии Катрин Дешауэр. Она объяснила, что такое решение связано с якобы причастностью Москвы к кибератакам, во время которых подверглись взлому учетные записи электронной почты членов Социал-демократической партии Германии.

По информации издания, Ламбсдор прибыл в Берлин во вторник, 7 мая, около 7:00 по местному времени (8:00 мск). Посол пробудет в немецкой столице неделю, после чего вернется в Москву.

Отметим, что ранее МИД ФРГ вызывал на беседу по поводу кибератаки временного поверенного в делах посольства РФ. В причастности России к действиям хакеров также заявляла глава немецкого дипломатического ведомства Анналена Бербок, однако доказательств своим словам она не привела.