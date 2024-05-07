Маск оценил идею Кинга организовать поединок Путина и Зеленского

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил идею писателя Стивена Кинга организовать поединок президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом Маск заявил в соцсети X.

Кинг написал, что Путину и Зеленскому следует прекратить боевые действия и «уладить свои разногласия один на один». Он предложил транслировать их поединок в эфире платного телешоу.

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«Разрешение разногласий через одиночный бой недооценено», - написал Маск в ответ.

Ранее Маск опубликовал серию постов о том, как Россия и Украина могли бы заключить мир. Бизнесмен предложил провести еще одно голосование в регионах, вошедших в состав России, под наблюдением ООН.

Также он заявил, что Крым должен входить в состав РФ, «как это было с 1783 года - до ошибки Хрущева». По его мнению, Украина должна поставлять воду в Крым и оставаться нейтральным государством.