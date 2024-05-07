У попросившего убежища польского судьи был доступ к секретным документам

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что попросивший убежища в Белоруссии варшавский судья Томаш Шмидт имел доступ к секретным документам. ТАСС

«Спецслужбы, в этом случае белорусские, работали с человеком, который имел прямой доступ (...) к разным секретным документам», — заявил Туск. Lenta.ru

Ранее судья Томаш Шмидт рассказал, что занимался на своей должности рассмотрением дел, связанных с силовыми структурами страны. В частности, он вел дела, касающиеся армии, разведки, контрразведки и полиции Польши. Российская газета