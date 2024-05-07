Макрон отправился с Си Цзиньпином в горы для «откровенного разговора»

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился с председателем КНР Си Цзиньпином на прогулку в пиренейский горный массив чтобы создать пространство для искренней беседы по актуальным вопросам. Об этом пишет AFP.

В материале отмечается, что президент Франции накануне выражал надежду «на продуктивные и дружеские переговоры» во время этой поездки.

Макрон и Си побывают на одном из самых высоких асфальтированных горных перевалов, который одолевают участники велосоревнований «Тур де Франс», говорится в тексте. Также отмечается, что для президента Франции место поездки «имеет особое значение».

В окружении Макрона пояснили, что надеются благодаря поездке в горы создать возможность для более искренней беседы лидеров по сложным вопросам, пишет AFP.

До этого The New York Times писала, что попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к каким-либо результатам.

По информации издания, Си Цзиньпин решительно выступил против критики его страны за тесные отношения с Россией. Он подчеркнул, что против того, чтобы украинский кризис использовался для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.