Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию.

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Как сообщает ТАСС, в Будапеште планируются переговоры китайского лидера с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном.

Венгерский премьер встретил Си Цзиньпина у трапа вместе с супругой Анико Леваи.

У китайского лидера в мае запланированы визиты во Францию, в Сербию и Венгрию, они состоятся 5—10 мая.

Президент России Владимир Путин также планирует зарубежный визит, он состоится в мае, президент России приедет в Китай. В Кремле подтвердили, что подготовка визита находится на завершающей стадии.