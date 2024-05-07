Стивен Кинг предложил способ закончить конфликт на Украине

Американский писатель Стивен Кинг в соцсети X (Twitter) предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому сойтись в поединке.

По его мнению, лидерам двух стран следует «уладить разногласия один на один».

«Я считаю, что Путину и Зеленскому следует прекратить убивать людей и уладить свои разногласия один на один в формате «плата за просмотр», — заявил писатель, отметив, что он болел бы за Зеленского.

Кинг считается одним из самых популярных и продаваемых писателей в мире. Он работает в жанре триллера, фантастики, мистики, драмы и детектива, получил прозвище Король Ужасов. Всего продано более 350 млн экземпляров его книг, по которым было снято множество художественных фильмов и сериалов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы. Кинг опубликовал 60 романов, в том числе семь под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг.

Ранее стало известно, что продажи книг Кинга в России упали на 22%. Падение продаж связывают с отказом писателя сотрудничать с Россией. Кинг выбыл из списка пяти самых издаваемых в стране писателей. Он сместился на седьмое место, а общий тираж его произведений составил 400,9 тысячи экземпляров.