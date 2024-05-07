Поддержка россиян и диалог с Западом: что пишут западные СМИ об инаугурации Путина

Пятую по счету инаугурацию президента России Владимира Путина освещало большинство мировых СМИ. Рассказываем, как прокомментировали вступление главы государства в должность на Западе.

The Guardian обратила внимание на слова Путина о том, что Москва не исключает диалога с западными странами, однако вестись он должен на равных условиях. Отдельно журналисты отметили присутствие на церемонии «ярких личностей», вроде американского актера Стивена Сигала и лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова.

Британская газета Financial Times также написала об «открытости России к диалогу с Западом», о чем свидетельствовали слова президента во время церемонии.

Американский новостной канал CNBC в материале обратил внимание на слова Путина о необходимости Запада «сделать выбор». При этом президент дал понять, что российская государственная система должна быть устойчивой к угрозам и вызовам.

Британский телеканал Sky News в материале об инаугурации подчеркнул, что Путин начал свой пятый срок со слов благодарности народу за поддержку, а также армии, которая продолжает вести специальную военную операцию на Украине.

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание, что президент заявил о готовности России пройти через нынешний «трудный» период и выйти из ситуации победителем. По мнению журналистов, внутри страны популярность Путина тесно связана с улучшением уровня жизни простых граждан.

Американская газета The Washington Post подчеркнула, что «помпезность» церемонии передавала мощь Путина как неоспоримого лидера России на протяжении последней четверти века.