Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву, где примет участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, а также встретится с президентом России Владимиром Путиным. О этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр Никол Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Москве под председательством премьер-министра Пашиняна. Запланирована также встреча премьер-министра Армении и президента Российской Федерации", - говорится в релизе.

В Москве 8 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета - высшего органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2024 году в ЕАЭС председательствует Армения.