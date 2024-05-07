В Армении пригрозили отключить российские телеканалы

В Армении могут отключить российские телеканалы, если они проигнорируют требования властей республики. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. ТАСС

«Если российские телеканалы будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, их вещание запретят», — сказал премьер на пресс-конференции. News.ru

В начале апреля министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил, что страна может расторгнуть соглашение с Россией о вещании в республике российских телеканалов. Lenta.ru