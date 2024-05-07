Пашинян анонсировал визит в Москву ради встречи с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что 8 мая отправится в Москву для участия в саммите ЕАЭС и проведения двусторонней встречи с Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Кремль придает большое значение предстоящей встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По мнению Ушакова, эта встреча поможет «расставить многие точки над i» в вопросе двусторонних отношений, и позволит откровенно обсудить «накопившиеся проблемные вопросы». Он также добавил, что Путин и Пашинян почти не общались с конца 2023 года

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян также признал, что между Арменией и Россией «есть множество накопившихся проблем».

«Часть была озвучена. Они были озвучены с целью устранения негативных нюансов, исходя из контекста дружественных отношений между Арменией и Россией. Проблемы есть, и в Ереване нацелены на их решение», - пояснил он на пресс-конференции.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости изменить концепцию развития армии, так как Ереван больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией. Также глава правительства Армении заявил, что на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «нельзя положиться».

А министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на то, что Ереван под надуманными предлогами сознательно ведет дело к обрушению отношений с Россией.