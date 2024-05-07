Обзор иноСМИ: «запугивание Запада» и причина отказа Киева от демилитаризации

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Financial Times назвала причину отказа Украины от демобилизации

Решение исключить из украинского закона о мобилизации пункт о демобилизации, позволявший солдатам покидать ВСУ после 36 месяцев службы, вызвало волну критики. Как пишет Financial Times, власти Украины пошли на это, опасаясь потерять опытных военных.

Против демобилизации активно выступали глава ВСУ Александр Сырский и украинский министр обороны Рустем Умеров. По данным газеты, армейское руководство испугалось, что слишком много опытных военных покинут ВСУ в начале 2025 года

N-TV: ядерные учения призваны «запугать Запад»

Президент России Владимир Путин поручил провести тактические ядерные учения с ракетными соединениями Южного военного округа. Корреспондент немецкого телеканала N-TV Райнер Мунц

заявил, что цель этих учений - «запугать Запад».

По версии Мунца, российские силы планируют очередное продвижение, поэтому Москва хочет послать сигнал западным странам: если они отреагируют жестче - к примеру, отправкой военных на Украину - Россия сможет применить тактическое ядерное оружие. Корреспондент считает, что «это сейчас будет отрабатываться».

В США начали расследование против Boeing

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование в отношении корпорации Boeing. Как сообщает The Wall Street Journal, расследование связано с информацией, что сотрудники компании могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты.

В апреле в Boeing уведомили американских чиновников, что корпорация, «возможно, не завершила» необходимые проверки некоторых самолетов Boeing 787 Dreamliner. Речь идет о проверках, связанных с электрозащитой самолетов.

WSJ: США откладывают отправку высокоточного оружия в Израиль

Администрация президента США Джо Байдена отложила продажу тысяч единиц высокоточного оружия Израилю,

сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает газета, возможно, США решили замедлить поставки оружия своему главному союзнику на Ближнем Востоке из-за растущего внутриполитического давления.

Поставки оружия были заморожены на фоне недовольства Вашингтона планом Израиля по наступлению на город Рафах, отмечает WSJ. При этом публично Белый дом сопротивляется призывам ограничить продажу оружия Израилю, несмотря на растущее возмущение по поводу количества погибших и разрушений в Газе.

Times: Макрону досталось за красную дорожу для «диктатора» Си

В начале мая 2024 года глава Китая Си Цзиньпин побывал во Франции с двухдневным визитом. Как пишет The Times, президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны политических оппонентов за «подобострастное расстилание красной ковровой дорожки» перед Си, которого США и другие союзники Франции считают диктатором.

Призывы Макрона снизить зависимость Европы от США и избежать втягивания в конфликт с Китаем из-за Тайваня сделали Францию очевидным выбором для первого визита Си в ЕС за пять лет. Однако, когда Си и Макрон оказались за столом на банкете в Елисейском дворце, «даже сверкающие люстры не смогли скрыть их размолвку» из-за украинского кризиса, отмечает The Times.