Пашинян объяснил необходимость делимитации границы с Азербайджаном

Приостановка процесса делимитации границы Армении с Азербайджаном приведет к войне. Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что не будет останавливать процесс, несмотря на требования оппозиции. В противном случае произойдет военный конфликт, который «не будет нелегитимным в некотором смысле».

Пашинян добавил, что война сейчас необходима «внутренним и внешним силам, чтобы добиться смены власти» без выборов и «утвердить марионеточное руководство». Премьер отметил, что эту линию якобы поддерживает криминал, «завербованный иностранными спецслужбами, являясь агентами их влияния».

Напомним, что армянская оппозиция обвиняет Пашиняна в односторонних уступках Азербайджану. Ее представители неоднократно заявляли, что считают решение о делимитации с передачей Баку четырех сел, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 90-х находились под контролем Еревана, неприемлемым.

После начала делимитации в Армении прошли акции протеста. Наиболее крупные митинги состоялись в Ереване и приграничной Тавушской области.