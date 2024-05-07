В Нью-Йорке полиция применила силу против участников акций в университетах

Студенты, задержанные в ходе пропалестинских демонстраций в Колумбийском университете и Городском колледже Нью-Йорка, подвергались избиению со стороны полиции. Кроме того, правоохранители отказывали задержанным в еде и воде, сообщил портал The Intercept со ссылкой на двух преподавателей Барнардского колледжа Колумбийского университета, поддерживавших связь с пострадавшими.

По их информации, полиция Нью-Йорка отказывала задержанным студентам в еде и воде в течение 16 часов. Некоторые из них также подверглись избиению со стороны сотрудников полиции и были доставлены в больницу с увечьями.

Кроме того, как заявили порталу профессор Барнардского колледжа Шайони Митра и ее коллега, пожелавший сохранить анонимность, по меньшей мере двоих студентов полиция поместила в одиночные камеры на несколько часов. Некоторых учащихся отправили в общие камеры, в которых находились другие заключенные.

"Условия содержания (о которых рассказывали студенты - прим. ТАСС) бесчеловечны. <...> Они унижают достоинство любой личности", - приводит портал слова Митры.

В ходе протестов в Колумбийском университете и Городском колледже Нью-Йорка полиция задержала 282 демонстранта. По словам преподавателей, задержанных студентов поместили в изоляторы при штаб-квартире Департамента полиции Нью-Йорка, а также при Уголовном суде Манхэттена.

Президент США Джо Байден в своем обращении к американцам 2 мая заявил, что власти Соединенных Штатов не потерпят насилия со стороны участников пропалестинских акций, которые в настоящее время проходят на территории американских университетов. При этом он отметил, что не считает необходимым привлечение Национальной гвардии США для наведения порядка, и подчеркнул, что студенческие протесты не повлияют на политику его администрации на Ближнем Востоке.

Массовые акции в поддержку Палестины, против действий Израиля в секторе Газа и его поддержки властями США проходят в настоящее время в американских университетах. С 18 апреля на пропалестинских демонстрациях более чем в 30 университетах США полиция задержала свыше 2 тыс. человек. Митингующие требуют остановить финансовую помощь и поставки вооружений Израилю, который проводит военную операцию в секторе Газа. В последние дни в ряде городов США представители полиции предприняли попытки вытеснить демонстрантов из палаточных лагерей на территории учебных заведений.