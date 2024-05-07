Санду объяснила отказ назначить Гуцул членом правительства

Отказ ввести в состав правительства главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул не является нарушением закона. С таким утверждением в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) выступила президент Молдавии Майя Санду.

"Я считаю, что нет", - сказала она в ответ на вопрос, нарушает ли она закон, не назначая Гуцул членом правительства.

Санду утверждает, что Гуцул представляет "коррумпированную группировку", а не интересы гагаузского народа. По ее словам, нахождение главы Гагаузии во власти - это угроза национальной безопасности.

После победы на выборах Гуцул сообщила о намерении укреплять дружественные отношения Гагаузии с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии попытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.