Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Владимировичу Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента РФ", - говорится в сообщении агентства.

В поздравлении Ким Чен Ын "пожелал Путину замечательных успехов в его ответственной работе на благо государства и народа России".

Послание передано через посольство РФ в КНДР.

Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония, которой открылся его новый президентский срок, состоялась во вторник. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, действующий президент набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.