$91.12-0.1998.31-0.17
Войти в почту

Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией
© ТАСС
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Владимировичу Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента РФ", - говорится в сообщении агентства.

В поздравлении Ким Чен Ын "пожелал Путину замечательных успехов в его ответственной работе на благо государства и народа России".

Послание передано через посольство РФ в КНДР.

Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония, которой открылся его новый президентский срок, состоялась во вторник. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, действующий президент набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.

В мире
Чен Ким
Владимир Путин
ЦИК России