В Польше обнаружили прослушку в зале заседаний Совета министров

Польские спецслужбы обнаружили и демонтировали подслушивающие устройства в зале, где должно было состояться заседание Совета министров. Lenta.ru

«Служба охраны государства при сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли использоваться для прослушивания в помещении, в котором сегодня в Катовицах должно состояться заседание Совета министров», — рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский. Газета.Ru

По его словам, спецслужбы проводят расследование этого инцидента. ТАСС