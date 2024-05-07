Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен допустил возможность открытия пропускных пунктов на границе с Россией в случае принятия закона о беженцах. Об этом он заявил в ходе посещения приграничных с Россией городов изданию Etelä-Saimaa.

"Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "закон о возвращении", - сказал он. "В настоящее время закон находится в стадии доработки. Он должен поступить на рассмотрение парламента через 1-2 недели. Закон должен вступить в силу как можно скорее", - добавил министр.

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5 мая газета Helsingin Sanomat сообщала, что передача в парламент законопроекта о принудительном выдворении, позволяющего отказывать беженцам прямо на границе в предоставлении убежища, задерживается.

4 апреля кабмин Финляндии принял решение оставить пропускные пункты на границе с РФ закрытыми бессрочно из-за неконтролируемого прибытия беженцев из третьих стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.