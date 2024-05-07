Си напомнил об ударе НАТО по китайскому посольству в Белграде

Глава Китая Си Цзиньпин перед своей поездкой в Сербию призвал не забывать удар НАТО по посольству КНР в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

Си напомнил, что 7 мая 2024 года — 25-я годовщина удара НАТО по посольству Китая в Югославии. Жертвами атаки стали трое китайских журналистов.

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«Этого нам нельзя забывать. Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит такой трагической истории повториться», — подчеркнул глава Китая.

7 мая 1999 во время бомбардировок Белграда силами НАТО бомба попала в здание посольства Китая в Белграде. В результате погибли три человека и более 20 пострадали.

В НАТО утверждали, что целью бомбардировки было расположенное неподалеку здание Федерального управления по снабжению — сербского органа, занимавшегося экспортом и импортом оружия. В альянсе назвали это «трагической ошибкой» и заявили, что виной всему устаревшие карты, которыми пользовались летчики, — здание посольства было построено лишь в 1993 году.

В США сообщали о выплате 4,5 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим и семьям жертв атаки.

Датские и британские журналисты провели расследование и пришли к выводу, что здание посольства бомбили сознательно. По данным журналистов, с территории китайского посольства в Белграде действовал сербский военный передатчик, против которого и были направлены удары НАТО.

Журналисты объяснили сотрудничество Пекина с Белградом желанием Китая получить доступ к американским военным технологиям (к примеру, к сбитым самолетам).