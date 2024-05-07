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В США предупредили о последствиях помощи Запада Украине

Дальнейшая помощь западных стран Украине может привести к войне России с Европой.

Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях помощи Запада Украине
© Lenta.ru

Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Учитывая, что украинские силы терпят крах, было бы разумно приостановить дальнейшую военную помощь и посоветовать Киеву попросить о прекращении огня», — отметил он.

В противном случае это может привести к непосредственному конфликту России с Европой, к которой США не готовы, рассказал Макгрегор.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон явно зашел слишком далеко, и мы ничего ему не сделали. Итог: Москва больше не потерпит ударов по своей территории», — добавил он.
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