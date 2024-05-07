Движение судов в Босфоре приостановлено

Власти Турции приняли решение о приостановке движения судов через пролив Босфор в обоих направлениях. Это связано с тем, что судно село на мель перед стамбульским волнорезом Хайдарпаша в связи с неисправностью оборудования, сообщает турецкий новостной канал Haber Global со ссылкой на Управление береговой охраны страны.

Уточняется, что речь идет о 229-метровом судне Alexis. Как отмечается, к нему сразу же были направлены буксиры управления береговой охраны. Приостановка движения — временная мера.

Сухогруз ходит под флагом Либерии, следует из данных карты движения морских судов Marine Traffic. По данным журналистов, он следовал из Украины в Египет.

Ранее турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что ливийское пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось с сухогрузом у берегов Стамбула. Оба судна повредились. В результате инцидента никто не пострадал.