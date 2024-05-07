Названо условие, при котором США могут прекратить финансировать ООН

Вашингтон может принять решение о приостановке финансирования всех учреждений ООН, если резолюция о предоставлении членства Палестине будет принята.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

"Мы в курсе резолюции [о принятии Палестины] и вновь выражаем свою озабоченность по поводу любых усилий предоставить преимущества некоторым субъектам [международного права], в то время как остаются нерешенными вопросы о том, соответствуют ли палестинцы на данный момент критериям, предусмотренным Уставом [ООН]", - прокомментировал позицию США директор по коммуникациям и представитель американского постпредства в ООН Нейт Эванс. "США продолжают придерживаться позиции, заключающейся в том, что путь к [признанию] государственности Палестины должен лежать через прямые переговоры", - сказал он.

Как отмечает агентство, согласно американскому законодательству, Вашингтон не может финансировать ни одно из учреждений ООН, которое представило членство тому или иному субъекту, "чья государственность не признана на международной арене". Так, в 2011 году США приостановили выделение средств ЮНЕСКО после того, как Палестина стала ее членом.

"Если [резолюция] будет принята, я ожидаю, что Соединенные Штаты могут полностью остановить финансирование ООН и его институтов в соответствии с американским законодательством", - сказал постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

Агентство также сообщило, что голосование Генассамблеи по резолюции о принятии Палестины в ООН может состояться 10 мая. По информации собеседников Reuters, большинство стран, вероятно, выступят за ее вступление, однако некоторые изменения могут быть внесены в проект документа. Это связано с тем, что, согласно резолюции, палестинцам предлагается предоставить дополнительные права и привилегии, но не полное членство. Дипломаты, чье мнение приводит агентство, опасаются, что это может "создать прецедент" для других претендентов на членство в ООН, включая Косово и Тайвань.

Резолюция по Палестине

1 мая официальный представитель председателя 78-й сессии Генассамблеи Моника Грейли сообщила, что Генассамблея проведет новое заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии (ЧСС) по Палестине 10 мая. Возобновления ЧСС по Палестине запросили Саудовская Аравия, Мавритания и Уганда, которые выполняют функции председателей соответственно группы арабских государств в ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Ранее источник в Совбезе ООН сообщал журналистам, что группа арабских государств намерена предложить на голосование в ходе спецсессии проект резолюции с рекомендацией к Совету Безопасности (СБ) ООН вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

В апреле Соединенные Штаты применили в СБ ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции, рекомендовавший принять Палестину в полноправные члены всемирной организации. За документ проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац поблагодарил США за их решение.

Сейчас Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на постоянное членство во всемирной организации, однако позднее Палестина решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя. В апреле она направила в Совбез письмо с просьбой возобновить рассмотрение заявки на вступление в ООН в качестве постоянного члена.