Евросоюз принял решение по присутствию на инаугурации Путина

Посол Европейского союза (ЕС) не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, сообщает Reuters.

«Наш посол не будет присутствовать. Большинство государств-членов ЕС не будут присутствовать», — сказал он.

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Ранее Стано подтвердил, что представительство ЕС и страны-члены объединения получили приглашения для участия в инаугурации российского президента.

По словам официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера, США также не будут представлены на инаугурации российского лидера, которая пройдет 7 мая.