В Пекине призвали предотвратить разрастание конфликта на Украине

В действующих политических условиях важно не допустить разрастания конфликта на Украине, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

По его словам, боевые действия полномасштабной эскалации затягиваются, самое важное сейчас – восстановить мир по украинскому вопросу, передает РИА «Новости».

Посол подчеркнул, что Пекин всегда занимал объективную и беспристрастную позицию, предлагая мирный диалог и перемирие.

Ханьхуэй добавил, что Пекин находится в содействии с РРР, Украиной, а также международным сообществом по содействию мирным переговорам для урегулирования украинского конфликта.

Посол напомнил о четырех принципах формулы мира председателя КНР Си Цзиньпин и «челночной дипломатии» спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй для прекращения огня и боевых действий.