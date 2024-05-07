$91.31-0.3898.47-0.09
Войти в почту

СМИ: неэффективная система борьбы с БПЛА повышает риск терактов на ОИ-2024

Система обнаружения и нейтрализации дронов Parade, которую власти Франции хотят использовать на Олимпиаде в Париже, способна выявить лишь один беспилотник из трех в условиях городской застройки. Как сообщает The Times, об этом заявили опрошенные эксперты.

СМИ: неэффективная система борьбы с БПЛА повышает риск терактов на ОИ-2024
© globallookpress.com

Разработкой системы занимался концерн Thales, ее общая стоимость превысила 350 млн евро. Специалисты подчеркнули, что Parade не способна выявлять дроны на расстоянии свыше 800 метров, а также периодически принимает за беспилотники вентиляторы кондиционеров на зданиях. Таким образом, риск террористической атаки при помощи БПЛА во время проведения соревнований в рамках Олимпиады увеличивается.

Вместе с тем издание отмечает, что ранее Parade уже использовалась для обеспечения безопасности спортивных мероприятий — система работала во время чемпионата мира по регби в 2023 году. Тогда ей удалось выявить 55 случаев использования беспилотников без соответствующего разрешения. Кроме того, во время Игр в Париже будут задействованы и другие системы радиоэлектронного подавления, в том числе британские.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости