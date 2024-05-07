СМИ: неэффективная система борьбы с БПЛА повышает риск терактов на ОИ-2024

Система обнаружения и нейтрализации дронов Parade, которую власти Франции хотят использовать на Олимпиаде в Париже, способна выявить лишь один беспилотник из трех в условиях городской застройки. Как сообщает The Times, об этом заявили опрошенные эксперты.

Разработкой системы занимался концерн Thales, ее общая стоимость превысила 350 млн евро. Специалисты подчеркнули, что Parade не способна выявлять дроны на расстоянии свыше 800 метров, а также периодически принимает за беспилотники вентиляторы кондиционеров на зданиях. Таким образом, риск террористической атаки при помощи БПЛА во время проведения соревнований в рамках Олимпиады увеличивается.

Вместе с тем издание отмечает, что ранее Parade уже использовалась для обеспечения безопасности спортивных мероприятий — система работала во время чемпионата мира по регби в 2023 году. Тогда ей удалось выявить 55 случаев использования беспилотников без соответствующего разрешения. Кроме того, во время Игр в Париже будут задействованы и другие системы радиоэлектронного подавления, в том числе британские.