Макрон и Си Цзиньпин призвали мирно решить ядерную проблему Ирана

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китай и Франция подтверждают, что будут прилагать усилия для продвижения политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы", - ссылается телеканал на совместное заявление лидеров двух стран по Ближнему Востоку, которое было распространено по итогам визита Си Цзиньпина во Францию.

В заявлении подчеркивается, что Пекин и Париж считают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) "важным результатом многосторонней дипломатии".

"Китай и Франция обеспокоены риском эскалации и вновь заявляют о важности сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии", - уточняется в нем.

Обе стороны также выразили готовность содействовать сохранению международных механизмов, обеспечивающих нераспространение ядерного оружия, вместе способствовать поддержанию мира и стабильности в Ближневосточном регионе.

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с иранской стороной в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.