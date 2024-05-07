Пока вы спали: главное достижение Путина и «рецепт катастрофы» для США

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Президент Венесуэлы назвал главное достижение Путина

Президент РФ Владимир Путин является одним из величайших мировых лидеров, который предпринял все возможное, чтобы сделать из России новую сверхдержаву. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает URA.RU.

«Владимир Путин — один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала страну одной из новых сверхдержав», — подчеркнул Мадуро в эфире программы «С Мадуро +».

Глава Венесуэлы отметил, что Россия достигла невероятных успехов в экономике, технологиях, социальной и военной сферах.

Посол КНР в Москве выступил с заявлением по поводу украинского конфликта

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй призвал остановить эскалацию конфликта на Украине, так как он может выйти из-под контроля, передает РИА Новости.

Китайский посол напомнил, что КНР всегда занимала объективную и беспристрастную позицию в этом вопросе.

«Боевые действия затягиваются, сейчас самое насущное - восстановить мир», — отметил он.

В РФ отреагировали на заявления о возможной отправке войск США на Украину

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал высказывания члена Конгресса США Хакима Джеффриса о возможной отправке американских военных на Украину в случае ее поражения, передает Лента.ру.

«Русофобы вместе с некоторыми безрассудными головами в Европе втягивают Америку в военный конфликт с Россией», — подчеркнул Антонов.

В Москве выпал снег

Ночью 7 мая в Москве пошел снег, сообщает РЕН ТВ.

«Траектория центра этого мощного вихря проляжет в 150-200 километрах южнее Москвы, и днем барическая "воронка" выйдет на Рязань», – цитирует РЕН ТВ слова ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптики предупреждают и о возможных заморозках в четверг, 9 мая.

Маск назвал «рецепт катастрофы» для США

Бизнесмен Илон Маск раскритиковал власти США за политику в сфере миграции и заявил, что это неизбежно приведет к катастрофе, сообщает агентство ТАСС.

"Иммиграция огромного числа непроверенных людей - это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы", - отметил он.

Маск рассказал, что сам посетил границу США и Мексики и убедился, что там сложилась действительно катастрофическая ситуация.