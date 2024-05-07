Президент Венесуэлы назвал главное достижение Путина

Президент России Владимир Путин является одним из величайших мировых лидеров, который привел современную Россию к статусу новой сверхдержавы. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Владимир Путин — один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала страну одной из новых сверхдержав», — заявил Мадуро в эфире программы «С Мадуро +».

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Он добавил, что в условиях распада и дезинтеграции после развала СССР в 1991 году он добился воссоединения Российской Федерации и вывел страну на новые высоты в области экономики, социальной сферы, технологий и военной мощи.

Николас Мадуро также подчеркнул, что победа Владимира Путина на последних выборах свидетельствует о поддержке, которую он находит у российского народа. Венесуэла и Россия будут и дальше продолжать совместно двигаться в направлении многополярного мира, который станет общей судьбой для обеих стран, заключил венесуэльский лидер.

Во вторник 7 мая состоится инаугурация президента России. Владимир Путин займет самую высокую должность в стране уже в пятый раз.