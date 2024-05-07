Япония сделала США представление из-за слов Байдена

Япония сделала США представление в связи с высказываниями президента США Джо Байдена, выразившего мнение, что экономические проблемы Японии вызваны ее "ксенофобией". Об этом журналистам на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Американской стороне было сделано представление, в котором было выражено сожаление и подчеркнуто, что высказывание [президента Байдена] не основывалось на правильном понимании японской [иммиграционной] политики", - отметил он.

Хаяси также отметил, что в ответ от США были получены разъяснения в том, что слова Джо Байдена не несли цель навредить японско-американским отношениям, президент США своими высказываниями хотел подчеркнуть тезис о том, что Соединенные Штаты - страна иммигрантов.

Байден оговорился и назвал себя человеком прошлого века

Ранее президент США Джо Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Вашингтоне и обращаясь к американцам азиатского происхождения и жителям островов в Тихом океане, заявил, что экономические проблемы Японии вызваны ее "ксенофобией" и жесткой миграционной политикой. При этом глава Белого дома также обвинил в ксенофобии Индию, Китай и Россию. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, заявление Байдена, включившего Россию в число ксенофобских стран, противоречит реальности и изобличает США.